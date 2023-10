Fisco: Rando (Pd), 174 miliardi di economia sommersa e governo non parla di evasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le ultime stime dell'Istat parlano di un valore di 174 miliardi di economia sommersa alla quale si aggiungono le attività illegali che superano i 18 miliardi per un valore complessivo di 192 miliardi di euro". Lo dichiara la senatrice del Pd, Vincenza Rando. "Cifre drammatiche eppure il governo non parla di evasione fiscale. Queste parole nel vocabolario del governo non ci sono. Preferisce strizzare l'occhi a chi evade: aumentiamo il tetto del contante. O criticare l'utilizzo del Pos. Alla faccia dei conti del Paese, ma anche del segnale culturale che si manda per non parlare di una seria lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione", conclude.(Rin)