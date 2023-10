Etiopia: governo, dichiarazioni consigliere Onu su "rischio genocidio" sono state "irresponsabili e sconsiderate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo etiope ha respinto come "irresponsabile e sconsiderata" una dichiarazione del consigliere speciale delle Nazioni Unite Alice Wairimu Nderitu sul rischio di un genocidio in atto in Etiopia. "Il governo dell'Etiopia si rammarica che il (consigliere) delle Nazioni Unite abbia rilasciato una dichiarazione irresponsabile e sconsiderata sulla situazione in Etiopia", ha dichiarato su Facebook il ministero degli Affari Esteri etiope. "Il consigliere speciale si è affidato alla Commissione internazionale di esperti sui diritti umani in Etiopia (Ichree) per rilasciare una dichiarazione provocatoria contro l'Etiopia", aggiunge la nota. L'Ichree è stata istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2021 per indagare sulle accuse di violazioni commesse nella regione settentrionale del Tigré, in Etiopia. Il suo rapporto di settembre documentava i crimini commessi da tutte le parti durante il conflitto durato due anni e terminato lo scorso novembre dopo gli accordi di Pretoria. Un successivo rapporto avvertiva che “gravi violazioni” continuavano nel Tigré e in altre regioni dell’Etiopia.Il mandato della commissione è scaduto la scorsa settimana nonostante le richieste internazionali di rinnovarlo. (Res)