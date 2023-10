Italia-Usa: promozione integrata e diplomazia pubblica al centro della riunione Sistema Italia a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la dichiarazione congiunta adottata a luglio a Washington, che ha impresso un rilancio a 360 gradi delle relazioni Italia-Usa, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente Joe Biden hanno assunto anche l'impegno a rafforzare la nostra partnership economica, individuando linee strategiche e aree prioritarie lungo le quali dobbiamo impostare, nel quadro dell'azione di diplomazia della crescita della Farnesina, le attività di promozione integrata e diplomazia pubblica nel Paese. Lo ha ricordato l’ambasciatrice d’Italia negli Usa, Mariangela Zappia, aprendo la riunione di sistema del 2023 a Washington. All'incontro, cui hanno partecipato i consoli, i direttori degli Istituti di cultura e dell'Ice, gli attaché di Banca d'Italia, gli addetti scientifici e tutti gli altri rappresentanti del Sistema Italia negli Usa, sono intervenuti in video collegamento dalla Farnesina il ministro plenipotenziario Giuseppe Pastorelli, vice direttore generale per il Sistema Paese e direttore per la promozione integrata, e il ministro plenipotenziario Filippo La Rosa, vice direttore generale per la diplomazia pubblica e direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana. (segue) (Was)