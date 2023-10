Italia-Usa: promozione integrata e diplomazia pubblica al centro della riunione Sistema Italia a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la nostra presidenza del G7, dobbiamo valorizzare al meglio il potenziale dell'Italia quale partner fidato degli Stati Uniti nella creazione di catene del valore sicure, favorendo investimenti congiunti in tecnologie emergenti e in tutti i settori dell'economia del domani e capitalizzando sulla rinnovata collaborazione scientifica e di ricerca tra Italia e Usa”, ha aggiunto l’ambasciatrice, evidenziando inoltre l’esigenza di “cogliere tutte le opportunità dell’immenso mercato statunitense, con una maggior penetrazione del Made in Italy anche in vaste aree meno battute ma ad elevato potenziale, facendo perno sul pieno coinvolgimento della nostra diaspora, a partire dai 17 milioni di italo-americani, e sulla promozione di arte e cultura, leve formidabili per il soft power e l'export dell'Italia". (segue) (Was)