Italia-Usa: promozione integrata e diplomazia pubblica al centro della riunione Sistema Italia a Washington (3)

- La riunione di sistema è proseguita con approfondimenti su: promozione economico-commerciale e investimenti in settori strategici; diplomazia pubblica, comunicazione, promozione di cultura e lingua italiana, con particolare attenzione al coinvolgimento della diaspora italiana; cooperazione scientifica e tecnologica, con un focus su tecnologie emergenti e intelligenza artificiale, e promozione del sistema universitario italiano. Alla sessione plenaria della riunione di sistema 2023, preceduta da riunioni di coordinamento consolare, sono seguite una riunione dei direttori degli Istituti italiani di cultura e degli addetti scientifici, oltre ad un incontro dei dirigenti scolastici negli Usa.Nella stessa giornata, l'ambasciata d'Italia ha ospitato la seconda riunione a Washington del Transatlantic Investment Committee, un foro per la promozione di investimenti tra Italia e Usa. (Was)