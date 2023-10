Spagna: Vox accusa Sanchez di essere "corrotto, indegno e traditore" per incontro con Bildu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sovranista spagnolo Vox ha accusato il presidente del governo uscente, Pedro Sanchez, di essere "indegno", "corrotto" e "traditore" per l'incontro di oggi con i rappresentanti della formazione indipendentista basca Eh Bildu, ribadendo la proposta di mettere fuori legge tutti i partiti politici pro-indipendenza. "Oltre all'infame tradimento delle vittime dell'Eta (ex organizzazione terroristica basca), il corrotto Sanchez sta comprando la sua sedia con il voto di coloro il cui obiettivo è distruggere la Spagna", ha scritto il partito di Santiago Abascal sul suo profilo "X" (ex Twitter). (Spm)