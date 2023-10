Medio Oriente: Tajani, ostaggi divisi tra Hamas e altre fazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi gli ostaggi sarebbero stati divisi tra il movimento islamista palestinese Hamas e le altre fazioni che sostengono lo scontro con Israele. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nella puntata di “Cinque minuti” che andrà in onda stasera su “Rai uno”. “È difficile sapere dove stanno gli ostaggi”, ha detto il titolare della Farnesina, secondo il quale “la situazione è ancora molto incerta”. “Oggi sono stati altri attacchi contro Tel Aviv, sono stati lanciati dei missili contro l'aeroporto, si sono sentiti anche dei colpi poco fa a Tel Aviv mentre stavamo decollando verso Amman”, ha detto Tajani, spiegando di essere arrivato fino a 2-3 chilometri dalla Striscia di Gaza. “Ho visitato anche le zone colpite dai missili lanciati da Hamas”, ha detto Tajani. “Ora è importante che Israele abbia una reazione proporzionata all'attacco subito, è quello che ho chiesto e quello che ho detto al ministro degli Esteri Eli Cohen, ricordando che noi siamo dalla parte di Israele, ma vogliamo una de-escalation della situazione, stiamo lavorando per cercare di aprire confronti con tanti Paesi e per questo oggi qui ad Amman sono a parlare con il (ministro degli Esteri) giordano”, ha concluso.(Res)