Incentivi: Mattarella (Invitalia), riforma molto utile, collaboriamo con governo per fruizione a utenza

- Abbiamo gestito moltissime emergenze. Questo non aiuta a fare una programmazione. “Il ministero delle Imprese e del Made in Italy sta portando avanti un disegno di legge sul riordino degli incentivi molto utile, collaboreremo con le strutture del governo per rendere fruibili questi strumenti all’utenza”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, in occasione del 38mo convegno Giovani Imprenditori di Confindustria. Mattarella ha sottolineato come il mercato sia in continua evoluzione, dove cambiano sia le competenze richieste che le modalità di svolgere anche lavori tradizionali. (Rin)