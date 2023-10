Viabilità: risolto incidente su A1 tra Frosinone e Ceprano, 13 km di coda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima delle 16 sulla A1 Milano-Napoli è stato risolto l'incidente avvenuto nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e quattro autovetture. Attualmente sul luogo dell'evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 13 km di coda in diminuzione in direzione Napoli. Lo rende noto Autostrade che agli utenti diretti verso Napoli consiglia di uscire a Ferentino, percorrere la S.S. 6 Casilina e rientrare in autostrada a Pontecorvo. Per le lunghe percorrenze dirette verso Bari/sud Italia si consiglia di percorrere la A24 Roma-L'Aquila, successivamente prendere la A25 Torano-Pescara ed infine la A14 Bologna-Taranto in direzione sud. (Com)