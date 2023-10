Medio Oriente: Blinken incontra re Abdullah II ad Amman dopo attacco di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato ad Amman il re di Giordania, Abdullah II, con cui ha discusso l’attacco sferrato sabato scorso contro Israele dal movimento palestinese islamista di Hamas. Le parti, riferisce una nota, hanno parlato anche del lavoro da portare avanti per garantire il rilascio degli ostaggi presi dai combattenti, prevenendo al contempo ulteriori escalation. Il capo della diplomazia statunitense ha ribadito che Hamas non fa gli interessi del popolo palestinese, ribadendo l'importanza di garantire assistenza umanitaria alla popolazione civile nella striscia di Gaza. Blinken ha ribadito la solidità dei rapporti bilaterali e la partnership strategica tra Washington e Amman. (Was)