Medio Oriente: Tajani in Israele e Giordania, l’impegno dell’Italia per la de-escalation

- L’Italia è attivamente impegnata per evitare una escalation di tensione in Medio Oriente, in seguito all’attacco a Israele da parte di Hamas sabato 7 ottobre, costato la vita a oltre 1.300 persone, e ai bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, dove ci sono stati 1.800 morti. Dopo la visita in Egitto di mercoledì 11 ottobre, il titolare della Farnesina si è recato a Tel Aviv, in Israele, e ad Amman, in Giordania. “Noi vogliamo la pace, siamo per due popoli due Stati”, ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante la conferenza stampa a Tel Aviv, dopo aver incontrato l’omologo israeliano, Eli Cohen, e il presidente di Israele, Isaac Herzog. "L’Italia ci tiene a essere portatrice di pace. Ho ribadito queste idee al presidente Herzog”, ha proseguito. Il titolare della Farnesina ha aggiunto: “Ho ricevuto apprezzamento per il ruolo dell’Italia, Paese amico di Israele e che ne difende l’integrità territoriale”. L’Italia sta cercando il dialogo con i Paesi arabi affinché "si facciano portavoce e possano convincere Hamas a evacuare donne, bambini e anziani", ha dichiarato Tajani da Amman. (segue) (Res)