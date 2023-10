Medio Oriente: Tajani in Israele e Giordania, l’impegno dell’Italia per la de-escalation (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le iniziative diplomatiche si stanno susseguendo in questi giorni e hanno tutte come obiettivo quello di far tacere le armi e preservare la sicurezza dei civili, evitando di estendere il conflitto ad altri attori regionali, in primis il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, i cui vertici oggi hanno incontrato il capo della diplomazia iraniana, Hossein Amirabdollahian. Per giungere a una de-escalation in Medio Oriente “vi sono tante iniziative. Bisogna vedere se Hamas intende rispondere positivamente. Mi pare che abbia risposto negativamente all’Egitto, dimostrando che Hamas vuole la guerra e vuole farsi scudo della popolazione palestinese”, ha affermato il ministro Tajani. “La guerra è un momento duro per la popolazione civile, come lo è in Ucraina. Bisogna lavorare per la pace”, ha proseguito, indicando la necessità di fare in modo che "la popolazione civile che non c'entra con Hamas non paghi" per colpa di questo movimento "le conseguenze amare". (segue) (Res)