Medio Oriente: Tajani in Israele e Giordania, l’impegno dell’Italia per la de-escalation (3)

- Il movimento islamista palestinese Hamas è come lo Stato islamico (Is), come le SS naziste (organizzazione paramilitare del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori, attiva dal 1925 al 1945), come la polizia segreta di Stato tedesca (Gestapo), "fanno le stesse cose, sono terroristi e assassini", ha affermato il titolare della Farnesina, che durante la sua permanenza in Israele ha visitato luoghi devastati dall’attacco. "Non ci sono parole”, ha affermato Tajani, dopo “aver visto immagini drammatiche, scene che nessuno vorrebbe mai vedere. Uomini che si comportavano peggio dei criminali”. Per Tajani, “Israele ha diritto a difendersi e mi auguro che la reazione sia proporzionale all’attacco subito” da Israele. A Tel Aviv, Tajani ha ribadito la solidarietà dell’Italia e l’impegno per la difesa dell’integrità di Israele e del diritto a esistere: “Nessuno può pensare di cancellare Israele dalla carta geografica”. (segue) (Res)