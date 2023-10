Medio Oriente: Tajani in Israele e Giordania, l’impegno dell’Italia per la de-escalation (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Tel Aviv, il capo della diplomazia ha messo in guardia anche dall’estensione del conflitto in corso tra Israele e Hamas, in particolare sul fronte settentrionale, al confine con il Libano. Un attacco di Hezbollah a Israele “sarebbe una terribile iniziativa, destinata a infiammare l’intero Medio Oriente", ha detto il ministro Tajani. "Credo sia giusto che Hezbollah rimanga dentro i confini del Libano”, ha aggiunto. Infine, Tajani ha ricevuto l'appello di tanti cristiani della Striscia di Gaza "preoccupati per quello che potrà accadere" e di aver parlato della questione anche con il patriarca di Gerusalemme dei latini, monsignor Pierbattista Pizzaballa. Durante la visita in Israele, il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, ha incontrato i familiari dei tre italiani che mancano all’appello, marito e moglie e un giovane che partecipava al rave. “Il governo italiano sta facendo il massimo. E’ la nostra priorità”, ha affermato Tajani da Tel Aviv. (Res)