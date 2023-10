Roma: droga e tortura a La Rustica, condanne per oltre 135 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 135 anni di carcere è la sentenza complessiva letta dal Gup del tribunale di Roma per i 13 imputati nel processo con rito abbreviato per l’organizzazione che, a La Rustica, gestiva uno spaccio di droga e torturava chi non saldava i debiti. Daniele Carlomosti ritenuto il capo dell’organizzazione è stato condannato a 20 anni. Fabio Pallagrosi, braccio destro di Carlomosti, condannato a 18 anni. Nove anni e 4 mesi per Armando De Propris, il padre di Marcello condannato a 25 anni nel processo per l’omicidio di Luca Sacchi. (segue) (Rer)