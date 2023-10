Roma: droga e tortura a La Rustica, condanne per oltre 135 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condanna pesante anche per Pietro Greganti, 13 anni e 8 mesi, Umberto Mancini, 13 anni e 4 mesi, Matteo Raffaele e Daniele Fabbrini a 12 anni. A vario titolo, le accuse vanno dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni. Ma anche contestata la tortura. Carlomosti aveva allestito una vera e propria 'camera delle torture', "con teli di plastica", dove, secondo gli investigatori, portò un uomo che aveva un debito di oltre 60 mila euro per una fornitura di droga non pagata. La procura aveva chiesto condanne per oltre 140 anni di carcere. (Rer)