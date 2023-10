Roma: corteo studenti per la Palestina, "siamo tutti antifascisti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fumogeni, cori antifascisti, contro la polizia e bandiere della Palestina. È in corso una manifestazione degli studenti universitari per le strade di Roma a sostegno del popolo palestinese. Uno striscione "Fight far right" apre il corteo, mentre alcuni sventolano la bandiera della Palestina. Altri ancora reggono cartelli con scritto "Palestina libera". Attualmente il corteo, partito da via dei Frentani, ha superato il quartiere San Lorenzo e si trova in via Giolitti, per dirigersi a piazza Vittorio Emanuele II, dove si svolgerà una manifestazione a sostegno della Palestina. Diversi i cori e le canzoni intonate dai manifestanti: da Bella Ciao ai cori "free Palestine", passando per "siamo tutti antifascisti", "i popoli in rivolta scrivono la storia, con la Palestina libera fino alla rivolta" e "Digos boia". Nel corso della protesta sono stati accesi anche dei fumogeni.(Rer)