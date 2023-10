Regno Unito: Suank chiede approccio "proattivo e deciso" della polizia contro odio antisemita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha chiesto alla polizia di tenere sotto controllo l'odio anti-israeliano che ha causato un aumento degli episodi di antisemitismo e ha costretto alcune scuole ebraiche di Londra a chiudere temporaneamente per proteggere i propri alunni. Come riporta il quotidiano "Daily Mail", Sunak ha detto alla polizia che si aspetta che adottino un approccio "proattivo e deciso" e ha promesso che avranno il "totale appoggio del governo nel garantire che qualsiasi glorificazione del terrorismo sia contrastata con la piena forza della legge". Il primo ministro ha inoltre dichiarato che non vuole che si ripetano le "scene dolorose" delle manifestazioni di questa settimana, nelle quali i manifestanti chiedevano la distruzione di Israele e gridavano "che ci sia spargimento di sangue". (Rel)