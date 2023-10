Imprese: Salzano (Simest), mondo frammentato ma rimanga globalizzato, fondamentale flessibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possiamo permetterci di vivere in blocchi. “Siamo in un monto frammentato ma che deve rimanere globalizzato”. Lo ha dichiarato il presidente di Simest, Pasquale Salzano, in occasione del 38mo convegno Giovani Imprenditori di Confindustria. “Dobbiamo abituarci a un mondo più complesso. La piccola impresa riesce in maniera più flessibile ad adattarsi a situazioni che cambiano. Conoscenza e informazione è un elemento fondamentale per le nostre imprese”, ha aggiunto. (Rin)