Salario minimo: Brunetta a Landini, hai rotto unità sindacale cambiando idea

19 luglio 2021

- "Landini sostiene che il Cnel di Brunetta ha perso in autorevolezza. Mi chiedo chi veramente sia stato a perdere in autorevolezza: il Cnel di oggi, un organismo che continua a svolgere le proprie funzioni in piena fedeltà al dettato costituzionale e che delibera nel rispetto delle norme e delle prassi democratiche? Oppure è la Cgil di Landini che fino a poco tempo fa dichiarava insieme a Cisl e Uil di essere contro il salario minimo per legge?". Lo dichiara il presidente del Cnel Renato Brunetta. "Il Cnel di Brunetta ha solo preso atto di questo voltafaccia e non poteva fare altrimenti. Si è votato ed è venuta fuori la frattura all'interno del sindacato. Nove (Cgil, Uil e Usb) su quarantotto membri del Cnel, esponenti delle parti sociali. Balzana idea quella di Landini: correlare l'autorevolezza del Cnel ai voleri ondivaghi oggi di un'estrema minoranza. D'altra parte - prosegue Brunetta -, il Cnel storicamente è sempre stato a favore della contrattazione. Ha sempre sostenuto che la legge non debba mai sostituirsi all'autonomia delle parti sociali. Quando i sindacati la pensavano unitariamente in questo modo (secondo logica) a Landini andava bene. Adesso che Cgil e Uil hanno cambiato idea mentre tutti gli altri no, adesso che Cgil e Uil rompono l'unità sindacale e imboccano la strada dell'incoerenza, allora apriti cielo, abbasso il Cnel e chi lo presiede. Chi perde autorevolezza e credibilità? È bene che Landini su questo rifletta".(Rin)