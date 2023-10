Russia-Israele: viceministro Esteri russo con ambasciatore israeliano, proteggere la popolazione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, ha discusso a Mosca del conflitto in Medio Oriente con l'ambasciatore israeliano in Russia, Alexander Ben Zvi. E' quanto ha riferito l'ufficio stampa del ministero degli Esteri russo. I diplomatici hanno discusso le attuali misure del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le sue possibili azioni, concentrandosi sull'urgente necessità di garantire la protezione della popolazione civile sia israeliana che palestinese, prevenendo le catastrofiche conseguenze umanitarie. Secondo il ministero degli Esteri russo, Bogdanov ha evidenziato la mancanza di alternative al processo negoziale per risolvere il conflitto secondo le decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. (Rum)