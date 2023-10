Roma: Zannola (Pd) - Lancellotti (CG), taxi a piazza dei Cinquecento con punti raccolta-discesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il periodo di cantiere per piazza dei Cinquecento, per l'intera durata dello stesso, "come da corrette indicazioni diffuse da Anas e gruppo Fs italiane, ci saranno dei posti dedicati sia di pick-up (raccolta, ndr) che di drop-off (scendere, ndr) per i passeggeri di taxi, dando quindi loro la possibilità di poter arrivare davanti alla stazione e contenendo al minimo i disagi". Lo affermano in una nota il presidente della commissione capitolina Mobilità, Giovanni Zannola del Pd, e la vicepresidente della stessa commissione, Elisabetta Lancellotti della Lista Civica Gualtieri, a precisazione di quanto emerso nella seduta di ieri. "Ovviamente sarà richiesta un po' di pazienza, durante i lavori l'accesso sarà ridotto e meno agevole, ma in ogni caso garantito - aggiungono -. Ribadiamo, infine, che il progetto è stato approvato dalla precedente amministrazione, all'interno dello stesso il numero totale di stalli taxi previsti in piazza era addirittura pari allo zero. Abbiamo lavorato alacremente con i vari attori coinvolti per cercare di migliorare il prospetto iniziale, arrivando a prevedere per Piazza dei Cinquecento circa cento stalli dedicati ai taxi, fra drop-off, pick-up e stalli dedicati al trasporto disabili, prossimi all'ingresso, aumentando di molto la quota attuale". (segue) (Rer)