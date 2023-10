Roma: Zannola (Pd) - Lancellotti (CG), taxi a piazza dei Cinquecento con punti raccolta-discesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre, con il progetto in corso - concludono -, una volta usciti da Piazza dei Cinquecento era previsto si potesse andare solo verso Piazza Indipendenza, abbiamo invece richiesto, e speriamo di averne conferma a breve, di poter avere una doppia uscita dando la possibilità di andare anche verso Piazza della Repubblica. Infine, ennesimo aspetto richiesto in questo ultimo periodo di analisi del progetto, dare la possibilità, per chi viene da Piazza Indipendenza, come attualmente già previsto per gli autobus, anche ai taxi di poter girare a Via Marsala. Avremo quindi dopo i lavori una piazza bellissima, piena di verde e moderna ma, allo stesso tempo, anche accessibile ai taxi e a tutti i cittadini, i turisti e i fruitori delle auto bianche". (Rer)