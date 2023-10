Ucraina: Putin, Kiev è il Paese più povero d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è diventata il Paese più povero d'Europa. Lo ha sostenuto nel corso di una conferenza stampa a Bishkek il presidente russo, Vladimir Putin. Il leader russo ha osservato che prima dell'Ucraina il Paese più povero era la Moldova. "Non capisco davvero quale sia il vantaggio della Moldova su altri percorsi di sviluppo, tenendo presente che di recente è stato il Paese più povero. Ha ceduto questa palma del primato all'Ucraina", ha detto Putin. "Ora l'Ucraina è la più povera in termini di reddito e in tutti gli altri indicatori", ha ribadito il leader russo. (Rum)