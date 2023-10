Legge Bilancio: Urso, al lavoro per rendere strutturale taglio cuneo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Con questa manovra, “nonostante le correnti avverse, noi continueremo a lavorare per rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del 38mo convegno Giovani Imprenditori di Confindustria. “Sulla manovra pesa l’alto debito pubblico italiano, notevolmente aumentato negli ultimi anni. Con queste zavorre di alto debito pubblico, di aumento dei tassi di interesse e del Superbonus che blocca buona parte delle risorse pubbliche, si fa una finanziaria responsabile”, ha aggiunto. (Rin)