Campania: Guidone su "Mare fuori", parla di cambiamento e speranza, non fa apologia del criminale

- La serie tv "Mare Fuori" parla di cambiamento, di speranza e per questo “mi addolora molto quando si viene associati a un altro genere di intento”. Sono le parole dell’attrice Lucrezia Guidone, che nella terza serie della fiction di Rai 1 interpreta la nuova direttrice dell’Ipm. “Nella serie si parla anche di possibilità ai giovani. E’ vero, si racconta anche di dolori e di situazioni di criminalità in età molto giovane, ma è anche necessario raccontarle per prendere le distanze. Il nostro è un messaggio di speranza e di cambiamento”, ha sottolineato l'attrice intervenendo alla tavola rotonda “Alleanza pubblico-privato: insieme per la legalità” organizzata da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Axpo Italia e tenutasi nella sede della Calenia energia a Sparanise. “Poi c’è anche un discorso di umanizzazione di chi sbaglia - ha aggiunto -. A volte si guarda a chi ha commesso degli errori con paura, ma in fondo siamo tutti uguali e può capitare a tutti. Nell’ipm che raccontiamo c’è chi è cresciuto in contesti difficili e il figlio di buona famiglia”, ha aggiunto l’attrice. “La nostra non è una serie che mira all’apologia del criminale, ma cerchiamo di raccontare un cambiamento possibile attraverso le figure degli educatori, degli agenti della penitenziaria. Questa è un po’ la speranza. Perciò mi addolora molto quando si viene associati a un altro genere di intento”, ha concluso Lucrezia Guidone.(Ren)