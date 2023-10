Croazia: Plenkovic, bandiera israeliana al ministero degli Esteri è un gesto di sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esposizione della bandiera israeliana al ministero degli Esteri della Croazia è un gesto di sostegno da parte del governo di Zagabria. Lo ha affermato il premier croato Andrej Plenkovic in risposta alle critiche ricevute dal presidente del Paese Zoran Milanovic che aveva definito la mossa "un'idiozia". Lo riporta la stampa locale. "L'idea è che quella bandiera resti sul palazzo per una settimana, anche altri Paesi fanno così. Pertanto non vedo perché Milanovic faccia tali affermazioni. Ci sono già numerose reazioni alle sue dichiarazioni nei confronti di Israele in generale. Ci troviamo di nuovo in una situazione in cui, invece di stare attento a ciò che dice, avrebbe potuto dire, come il governo, che condanna gli attacchi di Hamas contro Israele", ha detto Plenkovic. Il presidente croato Milanovic oltre a criticare l'esposizione della bandiera israeliana al ministero degli Esteri aveva aggiunto che "Israele ha il diritto all'autodifesa, ma non alla vendetta e al massacro". "Ho condannato gli omicidi commessi da Hamas e ho anche espresso disgusto e orrore. Il diritto all'autodifesa, che Israele ha assolutamente, non include però il diritto alla vendetta e al massacro dei civili", ha detto Milanovic. (Seb)