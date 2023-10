Milano: grande successo al primo giorno di Host a Rho Fieramilano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal micro robot montalatte capace di designare la più raffinata latte art su qualsiasi cappuccino, alla cantinetta refrigerata smart che memorizza le caratteristiche dei vini e propone abbinamenti con le ricette. Dalla macchina per caffè che, grazie all’intelligenza artificiale, sa calibrare l’esrazione sulle abitudini del singolo cliente, fino al dispositivo per porzionare i dessert con un taglio perfetto ed ecofriendly grazie a un microgetto d’acqua ad alta precisione.È un’innovazione capace anche di stupire, olltre che di rivoluzionare le regole del gioco, quella che fin dalla prima giornata sta caratterizzando Host 2023, a fieramilano a Rho fino a martedì 17 ottobre. E questi sono solo alcuni esempi delle proposte innovative e sostenibli degli oltre 2.100 espositori da 50 Paesi che stanno generando nuove opportunità di business con più di 700 hosted buyer internazionali, oltre che con migliaia di operatori professionali da tutto il mondo, con corsie già affollate e centinaia di incontri d’affari in agenda fin dal primo giorno. Non solo: oltre che nel percorso espositivo, a Host 2023 l’innovazione che rompe gli schemi è protagonista anche di un palinsesto forte di oltre 800 eventi. Dopo il taglio del nastro, con la partecipazione del Presidente di ICE ITA Agenzia Matteo Zoppas e alla presenza di autorità italiane ed estere, già oggi il programma è entrato subito nel vivo. (segue) (Com)