Milano: grande successo al primo giorno di Host a Rho Fieramilano (2)

- La cerimonia di premiazione di Smart Label – Host Innovation Award, il riconoscimento all’innovazione sostenibile promosso da HostMilano e Fiera Milano in collaborazione con POLI.design e con il patroncinio di ADI – Associzione per il Disegno Industriale, ha inagurato l’Area Smart Label dove sono esposti i 26 prodotti premiati. Ha inoltre debuttato oggi ChocolateCulture@Host23, il primo evento B2B dedicato alla cultura del cioccolato con il maître chocolatier Davide Comaschi, mentre ritorna dopo il grande successo della scorsa edizione Pasticceria di lusso nel mondo by Iginio Massari, con numerosi ospiti internazionali. Chef stellati, rinomati pastry chef, autorevoli esperti e accademici saranno sotto i riflettori nei prossimi giorni negli eventi e negli stand. Solo per citarne alcuni, gli chef stellati Davide Oldani, Andrea Ribaldone, Roberto Carcangiu; i pastry chef Sal De Riso, la bar designer Chiara Bergonzi, esperti ed accademici come Matteo Figura di Circana, Magda Antonioli di Università Bocconi, o il ‘caffesperto’ Andrej Godina. L’edizione 2023 sta già riconfermando HostMilano come l’indiscutibile manifestazione globale di riferimento per l’ospitalità professionale, il fuoricasa, il retail e il contract, in un momento in cui il settore si conferma in pieno rilancio: secondo dati di Deloitte, nel 2022 a livello globale il mercato della ristorazione ha raggiunto i 2,6 trilioni di euro, riallineandosi ai valori pre-pandemia, mentre riprende la crescita a doppia cifra (+11 per cento) della ristorazione di ispirazione italiana nel mondo, che registra un valore complessivo di 228 miliardi. (Com)