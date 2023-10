Stellantis: Fim Cisl, azioni agevolate ai dipendenti, una scelta che va nella direzione dell'iniziativa di legge Cisl sulla partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Stellantis di offrire ai dipendenti di Italia e Francia di acquistare azioni a condizioni agevolate è una scelta importante sul piano del rafforzamento del coinvolgimento e della partecipazione dei lavoratori all'impresa. E' una decisione che giudichiamo positiva tanto che come Fim-Cisl, insieme a tutta la Cisl, in questi giorni stiamo raccogliendo le firme tra i cittadini italiani per la promozione di una legge di iniziativa popolare per rafforzare la partecipazione dei lavoratori nell'impresa, in coerenza con quanto previsto dalla nostra Costituzione. Lo dichiarano il Segretario generale Fim Cisl, Roberto Benaglia, e il Segretario nazionale Fim Cisl, Ferdinando Uliano. "In particolare l'articolo 46 della nostra Carta Costituzionale ritiene fondamentale il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, finalizzandolo alla "elevazione economica e sociale del lavoro". Le imprese, da sole non sono in grado di assicurare né la corretta redistribuzione della ricchezza prodotta né, soprattutto, la responsabilità sociale necessaria. La partecipazione responsabilizza i lavoratori e le imprese, portando quest'ultime a non prevaricare l'interesse delle persone e della società. Il processo di elevazione della partecipazione dei lavoratori alla governance dell'impresa è un cammino lungo che ha bisogno di una condivisione culturale, come Fim-Cisl siamo impegnati percorrerlo in tutti gli ambiti lavorativi, troppo spesso invece riscontriamo comportamenti che vanno in tutt'altra direzione. Le condizioni agevolate del contributo aziendale di 1.000 euro per lavoratore, lo sconto del 20 per cento del prezzo d'acquisto e i vantaggi fiscali sono aspetti certamente importanti, ma pensiamo si debba poi arrivare a far pesare le azioni possedute dai dipendenti nelle scelte e nelle decisioni del Gruppo Stellantis nell'interesse dei lavoratori e del Paese. Il giorno 13 e 14 ottobre in tutte le piazze i cittadini possono partecipare alla raccolta di firme della Cisl per sostenere la legge di iniziativa popolare".(Rin)