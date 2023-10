Salario minimo: Risso, Cnel ha svolto suo ruolo, no a strumentalizzazioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Cnel ha svolto il proprio ruolo istituzionale, così come stabilito dalla Costituzione, giungendo a un documento sul salario minimo ampiamente condiviso dai soggetti che vi sono rappresentati. Mi auguro che questa vicenda non diventi ora il pretesto per una strumentalizzazione politica, nel quadro del confronto tra opposizione e governo". Lo dichiara il vicepresidente del Cnel Claudio Risso, della Cisl. "Abbiamo fatto un grande sforzo, durante l’iter istruttorio del testo, per sfuggire alla polarizzazione che caratterizza il dibattito pubblico sul tema. Attenzione, quindi, a non lasciarsi andare ad attacchi scomposti verso un organo di rilevanza costituzionale, la cui autonomia va preservata e non messa in discussione pretestuosamente. Il Cnel è il luogo dove le parti sociali possono confrontarsi, magari discutere, ma poi giungere a un punto di sintesi, che va sempre perseguito", conclude. (Rin)