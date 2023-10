© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 20 ottobre trasporto pubblico a rischio per l'adesione allo sciopero generale nazionale di 24 ore dei sindacati Cub, Sgb, Adl e Sicobas. A Roma l'agitazione interesserà la rete Atac e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Lo comunica Roma servizi per la Mobilità. (Com)