Roma: M5s-CR, soltanto 7 sedute in 90 giorni in Assemblea capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Aula Giulio Cesare si sono svolte "appena 7 sedute negli ultimi 90 giorni. Una quantità notevole di sedute interrotte a causa del numero legale che la maggioranza, spesso e volentieri, ha fatto venir meno su questioni di cruciale importanza per la città". Lo dichiarano, in una nota, i gruppi consiliari capitolini del M5s e della Lista Civica Raggi. "Sono i desolanti dati registrati a partire da fine luglio in Aula Giulio Cesare a causa di una maggioranza oramai più attenta alle proprie dinamiche interne che non alle importanti questioni cittadine ancora da dibattere - prosegue la nota -.Quella andata in scena oggi altro non è che l'ennesima dimostrazione delle profonda crisi che attraversa da tempo un Partito Democratico sempre più litigioso, incapace di dialogare e oramai più attento alle proprie dinamiche interne che non alle importanti questioni cittadine, spesso e volentieri relegate in secondo piano. E così, in un momento particolarmente delicato e complesso per la mobilità capitolina, i dissidi interni finiscono per prevalere su un'importante delibera per l'affidamento in house ad Atac del servizio di trasporto pubblico locale, la cui discussione è stata rinviata ad altra seduta. Ci chiediamo per quanto tempo ancora i cittadini dovranno subire gli inevitabili contraccolpi che le scelte e gli umori altalenanti della maggioranza producono nei confronti del lavoro che gli eletti dovrebbero svolgere per rispetto alla cittadinanza".(Com)