Lombardia: designati i cinque nuovi presidenti delle Aler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Giunta regionale della Lombardia ha provveduto oggi a designare i presidenti delle Aler (Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale). Il presidente di Aler Milano sarà Matteo Mognaschi, ex vicesindaco leghista al Comune di Pavia che prende il posto dell'uscente Angelo Sala. Stefano Cavallin è stato scelto per il territorio di Varese-Busto Arsizio-Como-Monza Brianza. A Brescia-Cremona-Mantova andrà Amedeo Ghidini, mentre a Bergamo-Lecco-Sondrio Corrado Zambelli, entrambi di Fratelli d'Italia. Aler Pavia-Lodi andrà a Monica Guarischi. "Ai presidenti - commentano il governatore Fontana e l'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco - i migliori auguri da parte dell'intera Giunta per un proficuo lavoro". (Com)