Speciale infrastrutture: Thailandia-Giappone, ministri Esteri concordano rafforzamento cooperazione economica

- L’incontro di ieri tra i due ministri è stato il primo da quando Kamikawa ha assunto l'incarico a settembre, mentre Parnpree, che ricopre anche la carica di vice primo ministro, ha assunto l'incarico in seguito all'insediamento del primo ministro thailandese Srettha Thavisin nello stesso mese. I due ministri hanno confermato l'importanza di cooperare per promuovere gli investimenti giapponesi in Thailandia basati su un piano d'azione congiunto quinquennale adottato l'anno scorso, che spazia dal commercio digitale e dall'e-commerce allo sviluppo di infrastrutture di qualità. All'inizio dei colloqui, aperti ai media, Kamikawa ha espresso le sue condoglianze per la morte di cittadini thailandesi in Israele durante un attacco a sorpresa di Hamas lo scorso fine settimana, e ha affermato che il Giappone condanna "gli attacchi terroristici". (Git)