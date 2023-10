Speciale infrastrutture: ministro Esteri Lituania, orgogliosi di aver avviato per primi terminale Gnl nel Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lituania è orgogliosa di aver avviato per prima un terminale di gas naturale liquefatto nella regione del Baltico e ora di operare un’infrastruttura simile in Germania. Lo ha detto il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, nel corso dell’evento “Winning European Security”. La decisione di Vilnius di non dipendere più dal gas russo ha avuto un’influenza anche a livello politico, nella scelta della gestione delle risorse e degli interessi strategici nazionali, come ha sottolineato Landsbergis. Tale approccio ha caratterizzato anche i rapporti con la Cina e con Taiwan, ha osservato il ministro. (Res)