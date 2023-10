Speciale infrastrutture: Milano, il 17 ottobre al via il Forum della Rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà dedicata a un affondo sulla revisione del Piano di Governo del Territorio l'edizione 2023 del Forum della Rigenerazione urbana, con incontri, talk e dibattiti in programma il 17, 18 e 19 ottobre tra Mudec e Triennale, e con una serata conclusiva il 27 in Fondazione Feltrinelli, che dovrà restituire gli esiti del percorso, articolato e complesso, svolto fino a quel momento, in termini di analisi, elaborazione e indicazioni di procedimento. A spiegare i contenuti del Forum 2023 è lo stesso assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi: "Pensiamo ad un Piano di Governo che metta al centro quattro anime della città, che chiameremo "Cittàsostenibile", "Cittàprossima", "Cittàbella", "Cittàequa". Nei progetti di rigenerazione di Milano vorrei fossero sempre compresenti queste quattro città, e nel Forum spiegheremo meglio come ciò possa essere possibile". "Dopo il Forum dell'anno scorso, che ha raccontato i tanti progetti pubblici e privati che nei prossimi anni cambieranno il volto di Milano - riprende Tancredi - questa edizione sarà dedicata al lavoro che stiamo portando avanti di revisione del Piano di Governo del Territorio, lo strumento che regola le politiche urbanistiche della città e quindi affronta sia i temi più attuali sia la visione della Milano futura. Sono i due volti che devono convivere in una città come Milano, in grande crescita di ruolo internazionale, ma dove è evidente anche il rischio di aumento delle contraddizioni sociali. Saranno quattro giorni di dibattito sulle direttrici del nuovo Piano, la sostenibilità ambientale, che dobbiamo affrontare partendo dall'allineamento al Piano Area Clima del Comune, la casa accessibile, la qualità urbana, la città di prossimità". E ancora: "Uno dei temi di maggiore attenzione, che penso sia determinante per innescare scenari di reale connessione tra città di Milano e Area metropolitana - chiarisce Tancredi - è il rapporto tra le possibili soluzioni di rigenerazione urbana e le infrastrutture come gli interscambi, gli svincoli stradali, le reti ferroviarie e metropolitane, i grandi parcheggi alle porte della città. Altro tema centrale, ne parliamo da tempo, è quello della casa accessibile: se il PGT attuale può portare a realizzare circa 8mila alloggi in edilizia sociale nei prossimi 10 anni, noi ora stiamo ragionando per porre le condizioni che ci possano far arrivare a 20mila alloggi. Un numero molto ambizioso, che ovviamente necessita di forti sinergie pubblico-privato, e che dipende anche dalla capacità operativa dell'intero sistema. Stiamo discutendo molto poi, e lo faremo anche all'interno del Forum, intorno alla qualità dei progetti, con particolare riferimento agli edifici che sviluppano in altezza sui quali anche la Commissione del paesaggio ritiene opportuno indicare alcuni elementi di attenzione, soprattutto nel rapporto tra altezza e città circostante, sottolineando il fatto che la città è fatta di parti diverse con diverse identità, e che non sempre le altezze rappresentano la soluzione ottimale. La proposta di Piano dovrà porre la giusta attenzione ad un tema, questo, che si è fatto più pressante negli ultimi anni. A tenere insieme i vari argomenti, infine, sarà l'obiettivo della città di prossimità e l'attenzione ai quartieri, già affrontati dall'Amministrazione con i due Studi d'area Mosaico e Sistema Nord-Est, strumenti che possono diventare modelli di riferimento anche sulla scala del PGT". (Com)