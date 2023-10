Speciale infrastrutture: Iv, ok a aeroporto Parma passo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla sinergia tra pubblico e privato, dell'amministrazione e degli enti preposti alla guida e al controllo è arrivato il via libera della Conferenza dei servizi al potenziamento dell'aeroporto di Parma. Un passo importante per lo sviluppo del territorio che chiedevamo da tempo". Lo dichiarano le senatrici di Italia viva, Silvia Fregolent e Raffaella Paita, che spiegano: "Per troppo tempo Parma e le province adiacenti hanno aspettato l'ampliamento dell'aeroporto Verdi, un'infrastruttura strategica che avrà ricadute positive sull'economia, dall'export al turismo. Nonostante le contrarietà emerse all'interno della stessa maggioranza in Consiglio comunale, le forze politiche hanno saputo dare il proprio contributo per il bene del città e superare così un'impasse che avrebbe danneggiato un territorio che è motore economico del Paese ed ha una vocazione alla crescita e allo sviluppo. Ora - concludono Fregolent e Paita - ci auguriamo che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si attivi celermente per redigere il decreto con le adeguate risorse". (Rin)