Speciale infrastrutture: Roma, Fs e il Comune firmano protocollo per la riqualificazione della stazione Trastevere

- È stato firmato oggi in Campidoglio il protocollo di intesa tra il Comune di Roma e Ferrovie dello Stato per definire gli obiettivi comuni e le funzioni da realizzare nell'area della stazione di Trastevere nella Capitale. Il protocollo risponde alla necessità di coordinare i prossimi interventi previsti sull'intera area, attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro tra Rete ferroviaria italiana, Fs Sistemi urbani e Comune di Roma e prevede interventi volti a realizzare un disegno complessivo e integrato necessario a riqualificare l'ambito della stazione ferroviaria come nodo trasportistico e polo di attrazione dei servizi, connessi e non, al viaggio. L'atto è stato siglato da Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica di Roma, e Umberto Lebruto, Amministratore delegato di Fs Sistemi urbani, Christian Colaneri, Direttore strategie e pianificazione Sviluppo Infrastrutture Rfi, in presenza di Eugenio Patanè, assessore ai Trasporti di Roma. (Rer)