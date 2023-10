Speciale infrastrutture: Mit, ok a implementazione pista aeroporto Parma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Approvata, in sede di Conferenza dei servizi decisoria, l’implementazione della pista dell'aeroporto di Parma. Sono state acquisite le intese, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, necessari alla luce della normativa vigente, ai fini del perfezionamento dell’intesa Stato-Regione Emilia Romagna. L'esito positivo della Conferenza implica l'approvazione delle necessarie varianti degli strumenti urbanistici. E' quanto si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ora toccherà alla società di gestione e all’Enac portare a termine gli adempimenti operativi. Si tratta di uno dei dossier fortemente attenzionati in questi mesi dai tecnici del Mit, guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, per rispondere alle istanze locali per favorire lo sviluppo economico e turistico del territorio. (Com)