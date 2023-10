Stellantis: sindacati, positiva l’iniziativa che consentirà ai dipendenti di Italia e di Francia di acquistare azioni a prezzo agevolato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Stellantis ha informato le Organizzazioni sindacali che offrirà a tutti i suoi dipendenti di Italia e Francia l’opportunità di acquistare azioni a condizioni agevolate rispetto a quelle di mercato. Sono escluse le società di joint venture in cui Stellantis non è in maggioranza. E' quanto si legge in un comunicato stampa Fim, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcfr. Più in particolare la campagna di adesione si svolgerà dal 13 al 30 novembre; ciascun dipendente potrà acquistare azioni fino a un massimo del 25 per cento della propria retribuzione dell’anno in corso ad un prezzo scontato del 20 per cento rispetto a quello di mercato (inteso come media dei prezzi di chiusura dei venti giorni precedenti il 9 novembre); la Compagnia a sua volta contribuirà con un importo pari a quello versato dal dipendente fino a un massimo di 1.000 euro; l’investimento sarà vincolato per tre anni con la conseguente impossibilità di alienare le azioni fino al 2026, salvo casi specifici di facoltà di recesso anticipato (come la cessazione del rapporto di lavoro); gli adempimenti fiscali dovranno essere compiuti dal lavoratore, fermo restando che la legge italiana prevede la defiscalizzazione e la decontribuzione del contributo aziendale e del vantaggio connesso allo sconto sul prezzo di acquisto fino alla cifra di 2.065,83 euro; in ogni caso Stellantis metterà a disposizione di tutti i dipendenti un sito web ove accedere a tutte le informazioni di dettaglio, comprese quelle fiscali, e poter effettuare l’acquisto delle azioni. Come Organizzazioni sindacali esprimiamo apprezzamento per l’iniziativa assunta da Stellantis, che si inserisce in un percorso di coinvolgimento dei lavoratori. Benché si tratti di capitale di rischio, che come tale deve essere trattato sempre con prudenza, sono molto rilevanti i vantaggi riservati ai lavoratori, specie nel caso di sottoscrizione di 1.000 euro che prevede addirittura, oltre lo sconto del 20 per cento sul prezzo di mercato, un contributo aziendale di pari importo detassato e decontribuito. È anche positivo che si voglia partire da Italia e Francia. Confidiamo che questa iniziativa di Stellantis possa presagire a rapporti con lavoratori e sindacati sempre più improntati al dialogo e alla partecipazione. (Rin)