Senato: martedì conferenza di presentazione prima edizione di "Italian political awards"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Martedì 17 ottobre 2023, alle ore 15:30, presso la Sala "Caduti di Nassirya" del Senato della Repubblica, in Piazza Madama a Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di Italian Political Awards. Da assegnare su base annuale, l'obiettivo è di individuare il migliore parlamentare che si sia distinto per il contributo più significativo nella definizione delle policy legate alla categoria specifica. Le categorie per il 2023 sono cinque: Ambiente ed Energia, Transizione digitale, Sanità, Infrastrutture e Trasporti, Cultura e Ricerca scientifica. Per ognuna di esse saranno individuati i migliori quattro parlamentari che si sono distinti per il loro impegno nelle loro attività. A definire la short list per ogni categoria, ci sarà una giuria formata da esperti accademici provenienti da diverse università di Roma e la valutazione dipenderà da parametri e criteri definiti dalla Luiss School of Government. Prenderanno parte all'evento il senatore Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato della Repubblica; l'onorevole Maria Elena Boschi, Camera dei Deputati; il professore Gaetano Quagliariello, professore Luiss di Storia Contemporanea; prof. Giovanni Orsina, direttore Luiss School of Government; Giuseppe de Lucia, ptesidente Italian Politics; Lavinia Spingardi, giornalista e conduttrice di SkyTg24.(Com)