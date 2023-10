Trasporti: Rsm, da lunedì stop al bus 50 tra Termini e Pigneto, potenziata linea circolare 105

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 16 ottobre sarà sospeso il servizio della linea di bus 50 che era stata istituita tra Termini e il Pigneto durante le varie fasi di attivazione della Metro C. Sempre da lunedì 16 ottobre sarà potenziato il servizio della linea circolare 105 che collega la stazione Parco di Centocelle Metro C a Termini e che, nella tratta Pigneto-Termini, già segue il percorso della linea 50. Lo riferisce in una nota l'agenzia capitolina Roma servizi per la mobilità. (Rer)