Armenia: Putin, Erevan non intende lasciare Comunità Stati indipendenti

- L'Armenia non intende lasciare la Comunità degli Stati indipendenti (Csi). È quanto ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante una conferenza stampa a Bishkek, a seguito di un vertice dei leader della Csi. Putin ha precisato di aver tenuto una discussione in merito con il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, che non era presente al vertice di oggi. "Vi sono circostanze che considero piuttosto chiare. Non ne parlerò, fareste meglio a chiederlo al primo ministro armeno”, ha affermato Putin, in riferimento all'assenza di Pashinyan. “Ma da quanto ho capito, l'Armenia non sta lasciando la Csi", ha aggiunto il titolare del Cremlino. (Rum)