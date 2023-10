Lazio: Corrotti (Fd'I), avanti su Fattore famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo terminato oggi in commissione sanità e welfare l'iter delle audizioni sulla proposta di legge Fattore famiglia, durante le quali abbiamo coinvolto sedici rappresentati tra associazioni impegnate sul tema, esperti di diritto e statistica, e sindacati. Così Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d'Italia e prima firmataria della proposta di legge sul Fattore famiglia. "L'iniziativa che si intende portare a termine e che a breve affronterà la fase emendativa, - spiega Corrotti - vuole accompagnare le scelte dei decisori pubblici nell'erogazione dei contributi sociali e degli aiuti assistenziali, semplificando il processo decisionale e rispondendo ad una domanda di maggiore equità nella distribuzione delle risorse per i programmi di welfare, nella convinzione che un uso attento del denaro pubblico richieda che l'accesso ai beni e ai servizi sociali venga opportunamente dato a coloro che sono in stato di bisogno". (Com)