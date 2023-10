Somalia: presidente Mohamud, al Shabaab è minaccia "regionale, continentale e globale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità e la sicurezza in Somalia sono cruciali non solo per il Paese in sé ma per l’intera regione ed in questo senso al Shabaab rappresenta una minaccia “regionale, continentale e globale”. Lo ha dichiarato il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud in un’intervista rilasciata al sito di informazione di Stato eritreo "Shabait" durante la sua visita nel Paese - effettuata all’inizio della settimana - e pubblicata oggi. “La Somalia è andata oltre la guerra civile interna e ora deve affrontare la sfida di combattere il terrorismo globale”, ha detto Mohamud, per il quale al Shabaab “rappresenta una minaccia che si estende oltre i confini della Somalia”. Il presidente somalo ha aggiunto che l’Eritrea “è stata ferma nel sostenere la lotta della Somalia contro questa significativa minaccia” e contribuisce “moralmente e materialmente” a questa lotta, attraverso la formazione dei militari somali e con attività di consulenza su tecniche di sicurezza.(Res)