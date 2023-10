Pil: Antonelli (Ey Italia), scenario fragile, investire su tecnologia e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni l'Italia ha sperimentato uno slancio che le ha consentito di ritagliarsi un ruolo di rilievo tra le economie europee, grazie anche alla vivacità del nostro sistema imprenditoriale. “Tuttavia, lo scenario è fragile: le previsioni di Ey indicano per l'Italia una crescita del Pil dello 0,7 per cento nel 2023 e dello 0,8 per cento nel 2024”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Ey in Italia, Massimo Antonelli, in occasione del 38mo convegno Giovani Imprenditori di Confindustria. Secondo Antonelli, sono quattro le dimensioni su cui agire per essere più competitivi: strategia integrata di programmazione e sviluppo del Paese; trasformazione tecnologica e sostenibile; apertura internazionale; evoluzione della Pubblica amministrazione. (Rin)