- La Società Autostrade comunica in una nota che Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione dei portali segnaletici, dalle 21 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in uscita per chi proviene da Como. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Uboldo o Turate. (Com)