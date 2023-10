Cultura: a Bengasi la mostra “Arte come identità" per unire Libia e Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi elementi hanno condotto il curatore ad immaginare un dialogo tra diversi punti di vista, attraverso gli sguardi di una giovane artista libica che vive e lavora a Bengasi come la Salem, quelli della italo-libica Husni-Bey, già rappresentata nel Padiglione Italia della Biennale di Venezia, e infine con quelli dell’italiana Elena Mazzi. Le opere da loro presentate indicano punti di vista specifici, di ispirazione storica, sociale ed antropologica, legati a temi come il paesaggio, l’archeologia, la storia e il viaggio, concepito come possibilità di rilettura della propria identità soprattutto in senso psicologico e culturale. La mostra, prevista continuare a Tripoli all’inizio del 2024, si prefigge quindi come obiettivo quello di avviare ulteriori connessioni durature tra Libia e Italia attraverso la collaborazione culturale e di far conoscere nel settore dell’arte contemporanea le realtà esistenti nei due lati del Mediterraneo. (Com)