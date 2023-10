Giustizia: Mantovano, giudice non deve condividere ma applicare norma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parametro per il giudice "non è la condivisione o la non condivisione dei contenuti della norma che è chiamato ad applicare: a meno che non dubiti motivatamente della sua coerenza con la Costituzione; in tal caso la strada obbligata è non già la disapplicazione, bensì la questione di illegittimità”. A dirlo è stato Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervenendo in occasione della sessione conclusiva del convegno della Corte dei conti "La Giustizia al servizio del Paese", a Palermo. “E se nel nostro ordinamento il controllo di costituzionalità non è rimesso a una iniziativa diretta e diffusa da parte del giudice - ha aggiunto - parimenti non può esistere una verifica diffusa della conformità delle leggi alla normativa europea: il potere-dovere di disapplicazione di una norma nazionale contrastante con il diritto europeo deve intendersi limitato ai soli casi di contrasto diretto e immediato tra i due precetti, tale da rivelarne la incompatibilità. Non può, invece, trasmodare in una revisione da parte dei giudici nazionali dell'applicazione della normativa interna sulla base di incerte e opinabili interpretazioni della relazione tra le due fonti”, conclude. (Rin)